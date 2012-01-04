Стала известна причина взрыва в Кременчуге

Согласно выводам экспертов, причиной вчерашнего взрыва в Кременчуге, в результате которого один человек погиб и еще один пострадал, было неосторожное обращение с гранатой.

Об этом говорится в сообщении Отдела связей с общественностью Управления МВД Украины в Полтавской области, размещенном на сайте МВД Украины.

Эксперты-взрывотехники определили, что 3 января в городе взорвалась граната Ф-1.

В сообщении отмечается, что во время проведения обысков в домохозяйствах пострадавших правоохранители выявили в гараже одного из них обрез охотничьего ружья "ТОЗ-63" 16 калибра, 8 патронов к нему, снаряженных пулями, 7 патронов, снаряженных шротом, металлическую банку с порохом и 32 патрона калибра 9 мм к пистолету Макарова.

Изъятые боеприпасы направлены на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистического центра при УМВД. Правоохранители устанавливают происхождение изъятого арсенала.

Как сообщал УНИАН, вчера около 5.30 в Кременчуге неподалёку от дома 45 по бульвару Автокразовскому произошел взрыв гранаты, в результате которого пострадали два человека, – 24-летний и 41-летний местные жители. От полученных ранений молодой мужчина в тот же день умер в больнице. 41-летний горожанин в настоящее время находится в больнице с диагнозом: «огнестрельные ранения лица и живота». Медики оценивают его состояние здоровья как тяжелое.