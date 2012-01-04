В Тернополе на Рождество дадут горячую воду

В Тернополе на время рождественских праздников город круглосуточно будет обеспечиваться горячей водой.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее поручение коммунальному предприятию «Тернопольгортеплокоммунэнерго» в канун Нового года дал городской голова Тернополя Сергей НАДАЛ.

Согласно документу, круглосуточное снабжение горячей водой осуществлялось в Новогоднюю ночь и 1 января, а также еще будет 6 и 7 января. В остальные дни до 9 января тернополяне, которые не имеют в квартирах колонок или котлов, горячей водой смогут воспользоваться еще с 6 или 7 часов утра до 1 часа ночи.

С 9 января горячая вода будет подаваться по обычному графику – с 7.00 до 12.00 и с 16.00 до 23.00.

