На Запорожье запретили использование пиротехники

В Запорожской области запрещено использовать пиротехнические средства на праздничных мероприятиях.

Как сообщил УНИАН первый заместитель председателя Запорожской облгосадминистрации Виктор ЕМЕЛЬЯНЕНКО, председатель ОГА Александр ПЕКЛУШЕНКО дал поручение подготовить распоряжение о запрете местным органам власти использовать пиротехнические средства при организации праздников.

По его словам, причина принятия данного решения – ЧП с салютной установкой на празднике, организованном Кирилловским поселковым советом накануне Нового года возле дома культуры с. Лиманское Акимовского района.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря около 21.00 в селе Лиманское взорвалась салютная установка. В результате трое детей (2000, 2004 и 2007 г. р.) были травмированы обломками кирпичей, которыми, согласно инструкции, была перед запуском фейерверка обложена салютная установка.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).