В Ривненской области внук задушил свою бабушку
13:25, 04 января 2012Новости регионов
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В состоянии опьянения
В городе Здолбунов Ривненской области 32-летний внук задушил платком свою 85-летнюю бабушку.
Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в области, это преступление мужчина совершил, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, на почве неприязненных отношений.
С помощью платка он передавил дыхательные пути бабушки, от чего она и умерла.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Подозреваемый в преступлении задержан.
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