В Черновцах мужчине петардой оторвало пальцы
12:43, 04 января 2012Новости регионов
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Разорвалась в руках
Вчера в больницу скорой медицинской помощи Черновцов обратился мужчина 1978 года рождения с диагнозом «ампутация фаланг большой впадины и среднего пальца правой руки».
Как сообщили УНИАН в Отделе связей со СМИ и работы с общественностью Управления МЧС в Черновицкой области, травму мужчина получил во дворе своего домохозяйства от разрыва петарды, взорвавшейся у него в руке.
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