В Черновцах мужчине петардой оторвало пальцы

Вчера в больницу скорой медицинской помощи Черновцов обратился мужчина 1978 года рождения с диагнозом «ампутация фаланг большой впадины и среднего пальца правой руки».

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со СМИ и работы с общественностью Управления МЧС в Черновицкой области, травму мужчина получил во дворе своего домохозяйства от разрыва петарды, взорвавшейся у него в руке.