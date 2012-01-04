Житомирщина: во время пожара погибла 3-летняя девочка

В Барановском районе Житомирской области во время пожара погибла 3-летняя девочка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, пожар произошел 3 января в частном доме.

Выяснилось, что в доме жила беременная женщина вместе с 3-летней дочкой, муж находится на заработках в России, а еще трое их детей содержатся в детских домах области.

По словам матери, она оставила дочку саму дома и пошла хозяйничать по хозяйству, а когда вернулась, нашла ребенка в задымленном жилище уже мертвой.

Специалисты устанавливают причину пожара.