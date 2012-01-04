Почему власть молчит об эпидемии бешенстве в Киеве?

Депутат Киевсовета Александр БРИГИНЕЦ обратился к председателю КГГА Александра ПОПОВА с просьбой дать распоряжение соответствующим службам, чтобы они официально проинформировали, действительно ли в Киеве эпидемия бешенства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.БРИГИНЦА.

«Мы, киевляне, удивлены, почему объявленная эпидемия бешенства, если это действительно эпидемия, происходит в одном районе столицы. Ведь мы никогда не встречались с таким понятием, как, например, эпидемия гриппа только в Дарницком районе или эпидемия ветреной оспы исключительно на улице Крещатик. Я не удивлюсь, если власть начнет объявлять эпидемии не только в отдельно взятом районе, но и на одной отдельно взятой улице или в одном отдельно взятом дворе», - отметил А.БРИГИНЕЦ.

Депутат отметил, что эпидемия или карантин объявляется во всем городе, и именно то, что этого не произошло, и вызывает подозрения. Поэтому, по его мнению, факт эпидемии бешенства должен быть либо подтвержден, либо опровергнут именно властью.

«Это должны быть проверенные факты на основе проведенных объективных экспертиз пораженных болезнью животных, если такие вообще имеются в наличии. Иначе это может трактоваться как необдуманные заявления чиновников, которые подрывают имидж столицы Украины накануне проведения Евро-2012», - предостерег А.БРИГИНЕЦ.

Как напомнили в пресс-службе А.БРИГИНЦА, впервые об эпидемии бешенства в Киеве было официально объявлено пресс-службой КП «Центр идентификации животных». В обращении было отмечено, что с целью ликвидации очага заболевания бешенством Главным государственным инспектором ветеринарной медицины города Киева выдано распоряжение «О введении карантинных ограничений относительно бешенства в Подольском районе Киева», а территория прилегающих Шевченковского, Оболонского и Святошинского районов признана угрожающей зоной, где также будут проводиться противоэпизоотические мероприятия.

