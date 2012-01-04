Буковина: мужчина ослеп из-за фейерверка

В новогоднюю ночь в селе Банилов-Подгорный Сторожинецкого района Черновицкой области двое местных жителей получили травмы лица во время запуска фейерверков.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со СМИ и работы с общественностью Управления МЧС Украины в Черновицкой области, мужчины 1967 и 1984 годов рождения попали в райбольницу с огнестрельными ранениями лица и глаз.

Впоследствии, учитывая сложность полученных травм, пострадавших перевезли в областную больницу. По предварительной информации, один из пациентов полностью ослеп на один глаз.