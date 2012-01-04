В Закарпатье планируют создать сеть общежитий для сирот

В Закарпатской области в течение ближайших пяти лет планируют создать сеть социальных общежитий для детей-сирот.

Как передает корреспондент УНИАН, создание сети предусмотрено областной «Программой реформирования системы заведений для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, на 2012-2017 годы», которую депутаты облсовета приняли на сессии 30 декабря 2011 года.

Как сказано в решении, программа принята с целью создания до 2017 года условий для реализации государственной политики по обеспечению государственных гарантий и конституционных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки

Финансирование программы будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в местных бюджетах, а также за счет других источников, не запрещенных законодательством. Общий бюджет программы – 21,7 млн. грн.

Кроме строительства или приобретения жилья, создания сети социальных общежитий и приобретения домов для приемных семей, программой также предусматривается внедрить в области электронный учет детей и граждан, которые желают взять их на воспитание.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 января 2011 года в Закарпатской области насчитывалось 2326 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из них жилье имеют 1627 детей, в т.ч. на правах собственности – 171 ребенок, на правах пользования - 1456 детей.

На протяжении 2010 года достигли совершеннолетия 269 детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, из них находятся на квартирном учете – 2, должны быть взяты на квартирный учет – 52 человека.