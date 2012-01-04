В Харькове арестована преступная группа сутенеров

Работники Управления по борьбе с киберпреступностью и торговлей людьми ГУ МВД Украины в Харьковской области в конце декабря пресекли деятельность в Харькове преступной группы, которые организовали предоставление сексуальных услуг в так называемых массажных салонах.

Об этом сообщает Отдел связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области.

К преступной деятельности причастны шесть жителей Харькова в возрасте от 25 до 44 лет. Злоумышленники арендовали две квартиры, вербовали девушек и в Интернете предлагали их услуги клиентам.

Следственным управлением ГУ МВД возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией), в рамках которого проведены обыски в массажных салонах. В результате обысков изъято 2 единицы компьютерной техники, денежные средства в сумме 3 300 грн., копии личных документов девушек, которые предоставляли сексуальные услуги.

Все участники преступной группы арестованы и содержатся в СИЗО-27 Харькова.