Запорожье: салютная установка тяжело ранила трех детей

Милиция возбудила уголовное дело по факту взрыва салютной установки, ставшего причиной ранения трех детей в с. Лиманское Акимовского района Запорожской области.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Запорожского главка милиции, уголовное дело возбуждено по ст. 128 Уголовного кодекса Украины – «Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение».

В качестве наказания статья 128 УК Украины предусматривает ограничение свободы на срок до 2 лет либо исправительные работы на срок до 2 лет.

В отделе связей с общественностью также уточнили, что на данный момент уже установлен факт нарушения правил техники безопасности при запуске фейерверка.

«Фейерверк, установленный возле дома культуры, должен был стать завершением запланированного на 30 декабря праздничного мероприятия в с. Лиманское. Около 20-30 зрителей, посмотрев праздничный концерт, собрались на площади. Вопреки требованиям техники безопасности, люди находились слишком близко от места, где была установлена пиротехника», - констатировали в главке.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря около 21.00 в селе Лиманское Акимовского района Запорожской области произошел взрыв салютной установки, в результате чего пострадали трое детей 2000-го, 2004-го и 2007-го годов рождения.

Детей травмировало обломками кирпича, которыми, согласно инструкции, была перед запуском фейерверка обложена салютная установка, очевидно, оказавшаяся некачественной. Как сообщала после ЧП помощник начальника ГУМЧС региона Юлия БАРЫШЕВА, после первого выстрела разорвало основную трубу и все тридцать зарядов выстрелили не по очереди, а одновременно, что и стало причиной трагедии.

На сегодняшний день, по данным медиков, все трое пострадавших идут на поправку, хотя 11-летняя девочка, получившая открытую ЧМТ и ушиб головного мозга, все еще находится в тяжелом состоянии.



