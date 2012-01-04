На Волыни алкоголизм лечат молитвами

На Волыни еще 20 человек приняли обет трезвости в храме святого великомученика Пантелеймона.

Это произошло 2 января во время особого молебна, сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской епархии УПЦ.

Как отмечено в сообщении, в Свято-Пантелеймоновском храме в Луцке уже более двух лет каждое воскресенье служат акафист перед иконой «Неупиваемая чаша», где родственники и сами зависимые получают помощь, понимание и доброе слово.

«2 января в храме святого великомученика Пантелеймона собралось немало людей, ведь это день памяти их небесного покровителя, святого праведного Иоанна Кронштадтского. Во время особого молебна 20 человек приняли обет трезвости», - говорится в сообщении. В целом, официально братство трезвости уже насчитывает 34 человека, которые избавились от алкогольной зависимости с помощью молитвы, добавили в пресс-службе епархии.

Как сообщалось, в 2009 году с благословения управляющего Волынской епархией митрополита НИФОНТА в Луцке было основано братство трезвости имени святого праведного Иоанна Кронштадтского.

