В Киеве перенесут три выходных

Киевская городская государственная администрация рекомендует руководителям предприятий в 2012 году сделать выходными днями 9 марта, 30 апреля и 29 июня.

Текст распоряжения КГГА от 28 декабря в 2011 г. о переносе рабочих дней в 2012 году в связи с празднованием 8 марта, 1 мая и Дня Конституции обнародован на официальном веб-портале городской власти.

Согласно документу, руководителям предприятий, учреждений и организаций столицы рекомендовано перенести для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходным, рабочие дни: с пятницы 9 марта – на субботу 3 марта; с понедельника 30 апреля – на субботу 28 апреля; с пятницы 29 июня - на субботу 7 июля.

Эти рекомендации не касаются органов Пенсионного фонда, «Укрпочты», Государственной казначейской службы и банковских учреждений.

В свою очередь, руководителям непрерывно действующих предприятий и предприятий, связанных с обслуживанием населения, рекомендовано обеспечить стабильное функционирование инфраструктуры города и полноценное обслуживание жителей и гостей Киева в праздничные дни.

Решение принято во исполнение распоряжения Кабинета министров Украины от 28 ноября в 2011 г. о переносе рабочих дней в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, в данном правительственном распоряжении, кроме указанных праздников, также отмечается, что в связи с проведением футбольных матчей финальной части чемпионата Европы будут перенесены определенные рабочие дни в Киеве, Львове, Донецке и Харькове. Решение об этом правительство примет позже.

