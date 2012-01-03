В Черкассах создадут "Центр матери и ребенка"

В Черкассах на базе двух роддомов - № 1 и №2 - планируется создать одно специализировано заведение - Черкасский городской роддом "Центр матери и ребенка".

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления здравоохранения и медицины катастроф Черкасской облгосадминистрации, объединение двух роддомов и создание на их базе единого заведения проводится в рамках оптимизации и с целью улучшения предоставления акушерско-гинекологической помощи населению.

На сегодняшний день в Черкассах наблюдается избыток койко-мест в роддомах, в результате чего бюджетные средства используются неэффективно. Таким образом, наличие свободных площадей, избыток акушерских коек, снижение количества родов, потребность в новых структурах: отделении невынашивания, отделении анестезиологии и интенсивной терапии - все это является основанием для реорганизации акушерско-гинекологической службы города.

Поэтому, с целью улучшения акушерско-гинекологической помощи населению при сохранении сети и функций обоих роддомов города, возникла необходимость создать единое коммунальное заведение - "Городской центр матери и ребенка" путем объединения роддома №2 и роддома №1, что позволит обеспечить надлежащий уровень медицинской помощи детскому и женскому населению Черкасс.

Во время реконструкции - объединения двух роддомов и создания на их базе специализированного заведения - Черкасского городского роддома "Центр матери и ребенка" ни один из медиков заведений, которые реорганизуются, не потеряет работу, - городская власть трудоустроит всех медицинских работников, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Черкассах состоялись многочисленные акции протеста представителей оппозиции с требованием не ликвидировать роддом №2. К протестующим присоединялись беременные жительницы Черкасс и работники роддома №2, которые обеспокоены возможностью потерять работу.

Начальник Департамента здравоохранения и социальной политики Олег СТАДНИК заверил, что закрывать роддом №2 никто не собирается, там останется помещение, будут работать врачи.