В Ривне ограбили два медицинских заведения

Неизвестные злоумышленники похитили деньги из бухгалтерии Ривненского областного онкологического диспансера и Ривненской областной санитарно-эпидемиологической станции, соответственно, 28 и 17 тысяч гривен.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в области, преступники, которых в настоящее время разыскивает милиция, добрались до сейфа одного из кабинетов хозяйственного отделения диспансера без помех, воспользовавшись отсутствием системы сигнализации и охраны. Поднявшись на второй этаж по эвакуационно-пожарной лестнице, воры открыли двери балкона и проникли внутрь помещения бухгалтерии. Найдя в ящике ключ от сейфа, который неосмотрительно оставила кассир, злоумышленники похитили 28 тысяч гривен зарплаты работников медзаведения.

Как стало известно впоследствии, накануне кассир онкологического диспансера получила в банке наличность для выплаты заработной платы – 52 тысячи гривен. Часть работников ее успели получить, а остальные – остались в канун Нового года без заработанных денег.

Почти аналогичное преступление совершили неизвестные и в помещении областной санитарно-эпидемиологической станции. Они проникли в заведение, где из сейфов в кабинетах забрали деньги на сумму почти 17 тысяч гривен. «Злоумышленники, скорее всего, были информированы об отсутствии охраны и сигнализации», - сообщил начальник УМВД Украины в области полковник милиции Василий ЛАЗУТКО, который выехал в составе следственно-оперативной группы на место преступления. Он не исключил, что кража из обоих заведений - дело одних и тех же людей. «Оперативно-поисковые мероприятия продолжаются. Эксперты изъяли с мест преступления вещественные доказательства, которые, надеюсь, позволят задержать подозреваемых в совершении преступления», - сказал он.

По этим фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы сроком до шести лет.