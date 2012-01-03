В Черкасской области открыли новый гемодиализный центр

Новый гемодиализный центр на базе Звенигородской центральной районной больницы Черкасской области открыл председатель Черкасской облгосадминистрации Сергей ТУЛУБ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, наличие такого отделения позволит обеспечить гемодиализом многих пациентов из всех уголков Черкасской области. Выступая на открытии центра, губернатор Черкасской области отметил, что теперь диагностирование заболеваний будет осуществляться на новом уровне. Это позволит раньше обнаруживать болезни и намного эффективнее их лечить.

Кроме того С.ТУЛУБ подарил больнице четыре плазменных телевизора.

За 11 месяцев 2011 года в Черкасской области отремонтировано и реконструировано 93 больницы, 123 фельдшерско-акушерских пункта и 18 амбулаторий. Приобретено 11 спецавтомобилей. В больших отдаленных селах открыто семь отделений скорой медицинской помощи. За год 50 молодых специалистов направлены в сельские медицинские заведения. Предоставлено жилье 12 семьям медицинских работников в сельской местности.