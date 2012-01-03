Житомирщина: автомобиль на переходе сбил пенсионерку
14:31, 03 января 2012Новости регионов
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Автодорога Киев – Чоп
В Житомирской области автомобиль на пешеходном переходе сбил насмерть пенсионерку.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГАИ в Житомирской области, трагедия произошла на 247 километре автодороги Киев – Чоп.
Выяснилось, что водитель автомобиля Фольксваген, 38-летний житель села Литня Ривненской области, сбил 63-летнюю жительницу села Дидовычи Новоград-Волынского района.
Женщина переходила дорогу, воспользовавшись пешеходным переходом. Пенсионерка погибла на месте происшествия.
По данному факту работниками правоохранительных органов проводится проверка.
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