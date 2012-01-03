На Запорожье трое детей пострадали от салюта

Все трое детей, пострадавших 30 декабря в результате взрыва салютной установки в Акимовском районе Запорожской области, идут на поправку.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации главного врача Запорожской областной детской клинической больницы Юрия БОРЗЕНКО, на сегодняшний день 11-летняя Виолетта, которая больше всего пострадала в результате взрыва (ребенка доставили в больницу в коматозном состоянии, с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа и ушибом головного мозга – УНИАН) уже самостоятельно дышит и медленно идет на поправку.

У пострадавшего в результате взрыва мальчика медики констатируют «небольшую невралгию», а у второй девочки – небольшие ожоги в височной области.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря около 21.00 в селе Лиманское Акимовского района произошел взрыв салютной установки, в результате чего пострадали трое детей 2000-го, 2004-го и 2007-го годов рождения.

Детей травмировало обломками кирпичей, которыми, согласно инструкции, была перед запуском фейерверка обложена салютная установка, очевидно, оказавшаяся некачественной. Как сообщала после ЧП помощник начальника ГУМЧС региона Юлия БАРЫШЕВА, после первого выстрела разорвало основную трубу и все тридцать зарядов выстрелили не по очереди, а одновременно, что и стало причиной трагедии.