Источник радиации в центре Северодонецка пока не найден

Источник радиационного заражения грунта в центре Северодонецка пока не найден.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь прокуратуры Луганской области Александр ЗАЙЦЕВ, в последние дни прошлого года зараженный цезием грунт в размере 0,25 м.куб. с помощью техники был изъят и вывезен за территорию города.

«Сейчас производится экспертиза грунта и устанавливается возможный источник заражения. По итогам экспертизы будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела. Расследование инцидента проводит милиция», - отметил А.ЗАЙЦЕВ.

Как сообщил в комментарии УНИАН депутат Северодонецкого городского совета Сергей САМАРСКИЙ, по предварительным данным, на месте заражения разбился некий геодезический прибор, содержащий цезий.

«Как мне рассказали службы, которые занимались выемкой грунта из участка, не определен источник радиоактивного заражения. По предварительным данным, разбился прибор геодезический, но его частей не нашли. И пока неизвестно, откуда появился цезий в центре города. Участок заражения земли выкопан полностью с помощью техники и вывезен за территорию города, возможно на химпредприятие «Азот», чтобы грунт поместить в саркофаг и вывезти на утилизацию», - сказал С.САМАРСКИЙ.

Он отметил, что радиационный фон на месте заражения грунта по разным данным превышен в несколько десятков или тысяч раз.

«Данные неточные, потому что мерили разными приборами. Журналисты приезжали и измеряли бытовым прибором, данные превышения были завышены в несколько тысяч раз. Рядом находится поликлиника, там радиационный фон в норме», - сказал С.САМАРСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря прошлого года в Северодонецке Луганской области по ул.Курчатова, 36 возле поликлиники №2 на части тротуара и газона площадью в несколько метров было обнаружено превышение радиационного фона. Материалы по этому происшествию областная СЭС передала в Юго-восточное региональное управление госинспекции по ядерной и радиационной безопасности.