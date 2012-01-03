В Одессе 7 человек отселены из дома
12:33, 03 января 2012Новости регионов
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...вследствие разрушение крыши
В Одессе на ул. Пишоновская, 13, в двухэтажном, аварийном, частично отселенном доме, из-за потери несущих свойств деревянных конструкций произошло внезапное разрушение шиферной кровли на площади 75 кв. м.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, это произошло вчера, 2 января, в 18.45.
Вследствие произошедшего отселено 3 семьи (7 чел.). Жертв и пострадавших нет.
На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Одесской области.
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