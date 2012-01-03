В Одессе 7 человек отселены из дома

В Одессе на ул. Пишоновская, 13, в двухэтажном, аварийном, частично отселенном доме, из-за потери несущих свойств деревянных конструкций произошло внезапное разрушение шиферной кровли на площади 75 кв. м.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, это произошло вчера, 2 января, в 18.45.

Вследствие произошедшего отселено 3 семьи (7 чел.). Жертв и пострадавших нет.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Одесской области.