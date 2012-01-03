На Донеччине изъяли из торговли почти полтонны пиротехники

Милиция Донецкой области за последние полмесяца (с 17 по 31 декабря 2011 года) изъяла из незаконной торговли почти полтонны пиротехнической продукции.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что за указанный период правоохранителями было проверено полсотни торговых точек, которые имеют соответствующую лицензию на право торговли пиротехникой и порядка 350 стихийных мест возможной продажи данной продукции.

В результате проведенной работы милиция выявила около 50 фактов реализации населению пиротехнических изделий без соответствующих документов и не в установленных для этого местах. К административной ответственности было привлечено 50 человек, у нарушителей изъято более 19 тыс. штук пиротехники, что общим весом составляет почти 0,5 тонны.

В областном УВД напомнили, что за нарушение порядка изготовления, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств предусмотрена административная ответственность (по ст.195 зн.6 КУоАП), определено наказание в виде штрафа в размере от 510 грн. до 1,02 тыс. грн., а за повторные действия, совершенные в течение года, штраф увеличивается до 1,7 тыс. грн.

Указанная статья предусматривает конфискацию пиротехнических средств.