Прикарпатец путешествовал пешком 16 дней из Польши в Киев

Калушанином года (г. Калуш, Ивано-Франковская обл.) стал Михаил ФРИНСКО, который пешком вместе со своим родственником 16 дней шел из Польши в Киев.

Как сообщает калушская газета «Вікна», которая опубликовала ежегодный Рейтинг событий и личностей года ушедшего, победу в номинации “Калушанин года”, по версии местных журналистов, завоевал М.ФРИНСКО. В прошлом году он пешком за 16 дней прошел из Польши в Киев. Свой переход калушанин посвятил Евро-2012. В этот раз оценивали претендентов Рейтинга, кроме "Вікон", также журналисты почти всех местных СМИ - всего 14 представителей медиа.

На звание “Калушанин года” претендовали: Виталий ВИШНЮК, член ВО “Тризуб”, осужденный (условно) за уничтожение памятника Сталину в Запорожье; Николай БАРЧЕНКО, директор КП “Калушавтодор” (коллектив КП перечислил однодневный заработок в размере 8 тыс.834 гривни на памятник Роману Шухевичу); Игорь НАСАЛИК, городской голова Калуша; Михаил МАЛКОВ, эксперт по экологии, координатор программы Европейской комиссии по предотвращению, готовности и реагированию на природные и техногенные катастрофы; творческая группа по сооружению памятника Роману Шухевичу: скульптор Игорь СЕМАК, главный архитектор города Петр ПОСТРИЛЁНЫЙ и архитектор Василий КНЫШ (группа подарила общине проектную документацию стоимостью 15 тыс. гривен); Алла ИВАШИНА, которая стала участницей третьего сезона телеконкурса “Народная звезда”(пела в дуэте с Александром ПОНОМАРЁВЫМ), и Лилия ОЗАРКО, завоевавшая титул “Мисс Прикарпатье-2011”.