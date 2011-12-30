В квартире 5-этажного дома взорвалась пиротехника
17:36, 30 декабря 2011Новости регионов
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У хозяина - множественные ожоги
25-летний житель Днепропетровска 29 декабря был госпитализирован в местную больницу №2 с ожогами и травмами, которые он получил в результате взрыва пиротехники в его квартире в 5-этажном жилом доме. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС в Днепропетровской области.
Взрыв без дальнейшего возгорания произошел из-за неосторожного обращения с пиротехническими средствами.
Мужчина получил ожоги конечностей рук, лица, термические ожоги верхних дыхательных путей, рваные раны ног. Сейчас госпитализированный находится в больнице в состоянии средней тяжести.
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