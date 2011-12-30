В Киеве открылась амбулатория семейной медицины

Сегодня в Голосеевском районе по адресу ул. Заболотного, 48-А открылась амбулатория семейной медицины/общей практики, которая является самой большой в районе.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, общая площадь медзаведения составляет 619,6 м кв. Амбулатория имеет 7 кабинетов семейных врачей, манипуляционный, физиотерапевтический и смотровой женский кабинеты, кабинеты прививок и массажа, а также дневной стационар на 2 койки.

В амбулатории будет работать 11 семейных врачей и 9 врачей-педиатров.

Как отмечают в КГГА, всего за текущую неделю в Голосеевском районе гостеприимно открыли двери 3 новых амбулатории семейной медицины по адресам: ул. Генерала Матыкина, 11-А, ул. Заболотного, 48-А и просп. Глушкова, 31-А.

Особенностью этих амбулаторий является их размещение в отдаленных и густонаселенных микрорайонах Голосеева.