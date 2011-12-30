В Винницкой области ребенку петардой оторвало палец
16:23, 30 декабря 2011Новости регионов
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Говорил, просто играл
В с. Мазуровка Черновицкого района Винницкой области 12-летний мальчик получил травму руки из-за игры с петардой.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМЧС в Винницкой области.
29 декабря 2011 года 12-летний мальчик, во время игры с пиротехническим изделием (петарда), по неосторожности получил травму правой руки. Ребенок госпитализирован в центральную районную больницу с диагнозом: ампутация ногтевой фаланги третьего пальца правой руки.
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