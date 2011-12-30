Корь добралась до Черкасс

В Черкассах зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая заболевания корью.

Один из больных привез инфекцию из Львовской области, сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации.

Кроме того, зарегистрировано три случая подозрения на корь у двух взрослых и ребенка - материал от больных находится на исследовании в вирусологических референт-лабораториях.

По данным ОГА, в Черкасской области последний подъем заболеваемости корью был зарегистрирован в 2006 году, тогда переболели 1137 человек, показатель заболеваемости увеличился почти в 12 раз.