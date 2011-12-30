В Северодонецке обнаружено превышение радиационного фона
Возле поликлиники
В Северодонецке Луганской области возле поликлиники № 2 часть тротуара и газона в несколько метров уже второй день ограждена сигнальной лентой.
Как собщает местная газета «Час пик», в огражденной зоне обнаружено превышение радиационного фона.
Эту информацию УНИАН подтвердил главный санитарный врач Луганской области Владимир ЖДАНОВ.
По его словам, материалы по этому происшествию переданы в региональное управление Госинспекции по ядерной и радиационной безопасности.
В то же время, он не уточнил, насколько превышен радиационный фон на огражденном участке в Северодонецке.
По информации газеты «Час пик», источником повышенного радиоизлучения является цезий или стронций, который находится на неизвестной глубине.
«В самой поликлинике и возле жилых домов уровень излучения в пределах нормы. 29 декабря специалисты из Днепропетровска будут убирать зараженный грунт из огражденного участка. По словам главного врача Северодонецкой СЭС Ольги ЦЫГЕЛЬНИК, серьезных причин для беспокойства населения нет», - пишет издание.
Управление МЧС в Луганской области данное происшествие не комментирует.