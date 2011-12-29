В центре Донецка ограблен банк, убиты 5 человек

Сегодня в центре Донецка было ограблено отделение банка, в результате налета преступников убиты 5 человек.

Данный факт корреспонденту УНИАН подтвердила руководитель пресс-службы Донецкого городского управления милиции Ольга ПОЧКАЛОВА.

«Да, там 5 трупов. Сегодня в 15.15 поступило сообщение на телефон «102» от оператора охранной фирмы, что нужна помощь милиции в отделении «ПриватБанка» по Театральному проспекту, 21. Есть трупы», - сказала О.ПОЧКАЛОВА.

Она добавила, что о налетчиках «ничего пока неизвестно», и правоохранительные органы «сейчас только проводят необходимую работу».