В центре Донецка ограблен банк, убиты 5 человек
16:58, 29 декабря 2011Новости регионов
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Кто налётчики?
Сегодня в центре Донецка было ограблено отделение банка, в результате налета преступников убиты 5 человек.
Данный факт корреспонденту УНИАН подтвердила руководитель пресс-службы Донецкого городского управления милиции Ольга ПОЧКАЛОВА.
«Да, там 5 трупов. Сегодня в 15.15 поступило сообщение на телефон «102» от оператора охранной фирмы, что нужна помощь милиции в отделении «ПриватБанка» по Театральному проспекту, 21. Есть трупы», - сказала О.ПОЧКАЛОВА.
Она добавила, что о налетчиках «ничего пока неизвестно», и правоохранительные органы «сейчас только проводят необходимую работу».
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