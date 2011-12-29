В Одессе изъяли 12 тыс. единиц опасной пиротехники
16:53, 29 декабря 2011Новости регионов
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Штрафы на сумму 4760 грн
В Одессе в ходе предновогодних рейдов - проверок рынков сотрудники милиции изъяли 11 тыс. 825 единиц пиротехнических изделий на сумму 31 тыс. грн.
Об этом сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Одесской области.
Сотрудники правоохранительных органов проверили 57 специализированных магазинов и 54 места реализации пиротехники на рынках Одессы.
Злостные нарушители привлечены к административной ответственности и подвергнуты штрафным санкциям на общую сумму 4760 грн.
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