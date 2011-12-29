Львовщина: «Ауди» пыталась столкнуть с трассы автомобиль ГАИ

Во Львовской области двое жителей Киевской области на автомобиле „Ауди А8” пытались столкнуть с трассы патрульный автомобиль ГАИ, который их преследовал за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ во Львовской области, 28 декабря во время несения службы инспекторы ДПС ГАИ в селе Рудники Николаевского района на автодороге Песочная - Борислав – Трускавец за превышение скорости пытались остановить автомобиль «Ауди А8».

На требование инспекторов ГАИ об остановке автомобиля (польская регистрация), которое подавалась с помощью жезла, свистка и проблесковых маячков, водитель не отреагировал, вместо этого увеличил скорость и направился в сторону автодороги Киев - Чоп.

На перекрестке автодороги Киев - Чоп водитель преследуемого автомобиля свернул направо и поехал в направлении Стрыя, начал создавать аварийную ситуацию, а также пытался столкнуть дороги патрульный автомобиль ГАИ.

Увидев, что убежать не удается, водитель «Ауди» резко затормозил, свернул с дороги. Водитель и пассажир выскочили из машины и побежали в лесополосу.

Работники Госавтоинспекции и милиции задержали водителя и пассажира – 20-летнего и 26-летнего жителей Фастова Киевской области. Автомобиль и задержанные доставлені в милицию для выяснения обстоятельств по этому делу.