Киевская таможня будет оформлять лекарства с 16 января

С 16 января 2012 года таможенное оформление фармацевтической продукции, которая ввозится в Украину субъектами хозяйствования, расположенными в г. Киев и Киевской области, возложено на Киевскую региональную таможню.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы, соответствующий приказ службы был принят 23 декабря 2011 года (№1079 «О внесении изменений в некоторые приказы Гостаможслужбы Украины»).

Определено, что таможенное оформление фармацевтической продукции с 16 января 2012 года будет проходить в одном из структурных подразделений таможни - таможенном посту "Киев-Восточный», а именно: на территории грузового таможенного комплекса ООО «ХФК «Биокон», который находится по адресу: Киевская обл., Бориспольский р-н, с. Большая Александровка.

Исключением является фармацевтическая продукция, поступающая непосредственно в международный пункт пропуска для воздушного сообщения "Борисполь" и перемещаемой в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

В ведомстве отмечают, что таможенный контроль и таможенное оформление фармацевтической продукции, ввозимой в Украину субъектами хозяйствования, расположенными в других регионах государства, останутся без изменений.

Целью таких изменений является защита Гостаможслужбой отечественного рынка от некачественных и фальсифицированных лекарственных средств и совершенствование ценовой политики в сфере обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

