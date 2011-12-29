Сумщина: бешеный кот покусал шестерых людей

Все госпитализированы

В Сумской области в хирургическое отделение Тростянецкой центральной районной больницы госпитализированы шесть жителей с. Жигайловка, которых 21 декабря искусал и исцарапал домашний кот. Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 28 декабря экспертиза областной ветеринарной лаборатории подтвердила, что животное больно бешенством. Ситуация находится на контроле УМЧС Украины в Сумской области.

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