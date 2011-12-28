Мошенница обещала пенсионерам бесплатные автомобили

В Черкасской области милиция задержала жительницу Киевщины, которая обманывала пенсионеров, обещая им автомобили.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отдел связей с общественностью управления МВД в Черкасской области, 76-летняя местная жительница сообщила милиционерам Лисянского райотдела милиции, что ее обманула неизвестная женщина, которая представлялась работником Пенсионного фонда. Зайдя к пожилой женщине домой, та рассказала, что в рамках осуществления социальных программ защиты пенсионерке вскоре выдадут новый автомобиль. Мошенница заверила, что автомобиль можно забрать в денежном эквиваленте, на что нужно определенное время и небольшие дополнительные денежные расходы. Когда пенсионерка услышала, сколько получит средств за автомобиль, то без колебаний отдала мошеннице все свои сбережения в сумме 3 тысячи гривень. Взяв деньги, женщина ушла, обещая скоро вернуться. Когда старушка поделилась новостью с детьми, молодые люди сразу поняли, что их мать обманули, и посоветовали немедленно обратиться в милицию.

Как выяснилось, подозреваемая совершила еще два подобных деяния. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям мошенницу задержали.

Проводится следствие. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 190 «Мошенничество», что предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.