На Буковине «ротвейлер» загрыз 9-летнюю девочку

В селе Суховерхов Кицманского района Черновицкой области от укусов собаки породы «ротвейлер» умерла 9-летняя девочка.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области, трагедия произошла 25 декабря. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, девочка умерла через час после госпитализации в реанимационном отделении Кицманской центральной районной больницы.

Следователи установили, что девочка играла на улице со своей одноклассницей. Потом подружка пошла домой, а девочка осталась на улице. Вскоре девочка зашла во двор к однокласснице, открыла двери и вошла в дом, чтобы позвать подругу продолжать игру. Ротвейлер, находившийся в доме без присмотра, набросился на ребенка. Услышав крики детей, на помощь прибежала соседка, которой удалось отогнать собаку, однако она также пострадала от укусов.

Впоследствии на место происшествия прибыл владелец собаки, хозяин дома, который отвез пострадавших в больницу. Мужчина утверждает, что в июне этого года животное было привито от бешенства, однако на него отсутствует ветеринарный паспорт.

Работники Кицманской районной государственной больницы ветеринарной медицины собаку изолировали.