Харьковщина: во время пожара погиб двухлетний ребенок

В Чугуеве Харьковской области во время пожара погиб двухлетний ребенок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Харьковской области, пожар произошел вчера вечером в частном доме. На момент прибытия спасателей людей внутри дома не было, горели кухня и коридор.

Во время пожара пострадал сын хозяина дома, 2009 года рождения. Он был госпитализирован еще до прибытия спасателей бригадой скорой помощи. Мальчик умер в больнице.