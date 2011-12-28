С территории Полтавщины вывезено 468 тонн ядохимикатов

В 2011 году с территории Полтавской области вывезено около 468 тонн. тонн ядохимикатов.

Об этом журналистам сообщили в Полтавской ОГА.

По их данным, с 20 сентября 2011 года в Полтавской области за счет средств государственного и областного бюджетов начато комплекс работ по вывозу непригодных и запрещенных к использованию химических средств защиты растений.

Для осуществления вышеуказанных мероприятий в 2011 году было выделено и профинансировано из государственного бюджета 4,5 млн. грн. и 8 млн. грн. из областного бюджета, за которые вывезено 308,002 тонн ядохимикатов. В частности из районов: Великобагачанского - 46,652 т; Гадяцкого - 67,52 т; Глобинского - 75,76 т; Диканьского - 7,66 т; Котелевского - 22,58 т; Миргородского - 3,78 т; Решетиловского - 6,95 тонн; Чутовского - 54,38 т.

На 2012-2013 годы в области останется более 640 тонн, вывоз которых по ценам этого года будет составлять почти 16 млн. грн.