«Галичина» выпускала спред под видом масла

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ЧАО «Галичина» (г. Радехов, Львовская обл.) на 50 тыс. грн. за распространение неполной информации о спредах «Дві корівки» и «Буський», которая вводила потребителей в заблуждение.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

Как сообщалось, в прошлом году АМК обязал 12 производителей спредов, в том числе упомянутое предприятие, указывать на лицевой поверхности упаковки вид товара – «спред». При отсутствии такой информации потребители легко могли спутать продукцию с маслом.

В декабре 2010 года ЧАО «Галичина» сообщило Комитету, что начало реализацию и фасовку спредов с указанием названия середа на лицевой стороне упаковки.

Однако в апреле-мае 2011 года в торговой сети были выявлены спреды «Дві корівки» и «Буський» производства ЧАО «Галичина», на лицевой стороне обертки которых, как и ранее, не был указан вид продукции.

На сегодняшний день ЧАО «Галичина» прекратило нарушение, предоставив в Комитет оригиналы новых этикеток. В частности, на лицевой поверхности содержится информация: «спред солодковершковий пастеризований 72,5%». Общество обязалось заплатить штраф в государственный бюджет.