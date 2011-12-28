В Киеве будет усилен контроль за выгулом собак

Власти Киева планируют увеличить количество площадок для выгула животных.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой первого заместителя председателя КГГА Александра МАЗУРЧАКА.

По словам А.МАЗУРЧАКА, обеспечение создания мест, зон для выгула животных и организация в районах столицы площадок для дрессировки собак возложено на районные госадминистрации. Сейчас КП «Центр идентификации животных» проверяет предложенные места на соответствие требованиям положения «О функционировании мест и зон для выгула собак».

«С одной стороны, мы наращиваем количество площадок для выгула собак, с другой – более жестко будем контролировать соблюдение хозяевами правил обращения с животными на улицах города. Составлять протоколы смогут три субъекта: участковые инспекторы, специалисты «Центра идентификации животных», а также к этому процессу вскоре присоединятся и специалисты Инспекции по благоустройству, проект решения о создании которой будет вынесен на рассмотрение депутатов Киевсовета в ближайшее время», – сказал А.МАЗУРЧАК.

Кроме того, коммунальное предприятие «Центр идентификации животных» представило предложения по изготовлению предупреждающих и запрещающих знаков. На все знаки получены сертификаты соответствия Госстандарта Украины в системе УкрСепро.

На территориях, определенных в качестве мест для выгула собак, владелец имеет право выгуливать животного на поводке, а если это собака потенциально опасной породы, то обязательно в наморднике.

На территориях, определенных в качестве зон для выгула домашних животных, владелец может выгуливать собаку без намордника и поводка при условии соблюдения требований правил.

Владельцы потенциально опасных пород имеют право выгуливать своих собак без поводка и намордника в зонах для выгула при условии прохождения тестирования по программе «Собака-компаньон». О прохождении такого теста на адаптацию животного к условиям города свидетельствует специальный жетон.

Владельцы, собаки которых признаны опасными по решению суда (опасной считается собака, которая совершила нападение), не имеют права выгуливать собаку без поводка и намордника на любой территории для выгула животных.

В КГГА отмечают, что каждый владелец, который имеет собаку в Киеве, обязательно ее регистрирует. Вместе с пакетом регистрационных документов он получает «Правила содержания домашних собак и кошек в г. Киеве». В частности, в п.5 правил указаны требования относительно нахождения собак и кошек вне границ их постоянного содержания, и указаны места, где разрешен выгул домашних животных.