В четырех районах Киева открыты амбулатории семейной медицины

Сегодня сразу в четырех районах Киева - Печерском, Голосеевском, Дарницком и Днепровском - открылись амбулатории семейной медицины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Амбулатория общей врачебной практики на ул. Мечникова, 8, в Печерском районе, будет оказывать первичную медико-санитарную помощь 3 тыс. 635 взрослым и 795 детям. Пациентов будут принимать 2 врача общей практики, врач-педиатр, будут обслуживать 4 медицинские сестры и 2 младшие медицинские сестры. Вторичная медицинская помощь и диагностические обследования для взрослых будут проводиться в поликлинике №1 Печерского района, а для детей – в Детской клинической больнице №7 (ул. Подвысоцкого, 4-Б). Амбулатория на ул. Мечникова, 8 – это четвертая амбулатория из тех, которые предусматривалось открыть в Печерском районе в течение 2011 года.

Также открылась амбулатория на ул. Ленина, 43-А в Дарницком районе. Здесь будут получать первичную медико-санитарную помощь 6 тыс. взрослых и детей.

Амбулатория общей врачебной практики/семейной медицины, которая открылась сегодня на ул. Генерала Матыкина, 11-А будет оказывать медицинскую помощь 1 тыс. 500 взрослым и 400 детям, которые проживают в Голосеевском районе. До открытия этой амбулатории у жителей поселка Конча-Заспа в связи с территориальной отдаленностью от центра города возникали определенные проблемы с получением медицинской помощи, особенно безотлагательной. Поэтому открытие амбулатории – весомый шаг в решении этих проблем.

Кроме того, заработала амбулатория семейного врача на улице Сергиенко, 23 (Днепровский район), где будут оказывать медицинскую помощь 10 тыс. 247 киевлянам, в частности, почти 8 тысячам взрослого населения и более 2 тысячам детей.

Вторичная медицинская помощь и диагностические обследования будут проводиться в поликлинике №3 на ул. Красноткацкой, 31 и в детской поликлинике №1 Днепровского района, что на просп. П.Тычины, 12. В дальнейшем по этому адресу будет открыт современный Центр первичной медико-санитарной помощи.