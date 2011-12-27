В Кременчуге после ремонта открыли онкодиспансер

В Кременчуге Полтавской области торжественно открыли капитально отремонтированный онкологический диспансер.

Как передает корреспондент УНИАН, на церемонии открытия присутствовали губернатор Александр УДОВИЧЕНКО, первый заместитель председателя Полтавского облсовета Владимир ОНИЩЕНКО, начальник областного управления здравоохранения Виктор ЛЫСАК, городской голова Олег БАБАЕВ.

После ремонта учреждение оснащено оборудованием европейского уровня. Онкологический диспансер рассчитан на 50 коек и уже готов принять первых пациентов. В диспансере планируется проводить все виды онкоопераций не только пациентам-кременчужнам, но и жителям близлежащих районов области.

По словам заместителя городского головы Кременчуга Виктора КАЛАШНИКА, на ремонт и оборудование онкодиспансера было потрачено около миллиона долларов. Причем большая часть этой суммы - это благотворительная помощь. В частности, 5 млн. грн. предоставил Кременчугский сталелитейный завод, 500 тыс. грн. - Полтавский ГОК. Бытовую технику, кухонную мебель, специальные кровати и медикаменты передала немецкая благотворительная организация имени Марии Эйшендорф, 2 млн. грн. было выделено из областного бюджета.