В Черниговской области сегодня ночью поезд "Одесса-Москва" насмерть сбил мужчину. Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

Трагедия произошла на железнодорожной станции "Носовка". Поезд № 24 сообщением "Одесса-Москва" смертельно травмировал мужчину. Личность погибшего устанавливается. Остановки движения поездов не было.