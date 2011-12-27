Киевщина: при столкновении грузовиков погибли два человека

В Киевской области во время столкновения двух грузовиков погибли два человека, еще четверо получили травмы.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ МВД Украины, 26 декабря около 4.00 на 49-м км автодороги Киев-Чернигов, недалеко от с. Залесье Броварского района, водитель автомобиля «Renault Magnum» с полуприцепом по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовиком «DAF» с полуприцепом (регистрация Республики Молдова).

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «DAF» погибли, а еще двое пассажиров этого же транспортного средства и водитель и пассажир автомобиля «Renault» получили телесные повреждения.

Продолжается следствие.