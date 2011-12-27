Столичные власти погасят долг по поставкам детского питания

Столичные власти обещают до 1 января погасить долг по поставкам детского питания в детсады.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом заявил председатель КГГА Александр ПОПОВ.

В дошкольных учебных заведениях Киева питаются более 93 тысяч детей. В соответствии с действующим законодательством, организацию их питания осуществляют районные в городе Киеве государственные администрации как главные распорядители бюджетных средств. Финансируется питание детей Главным финансовым управлениям в соответствии с заявками, предоставляемыми районными администрациями.

Как указывается в сообщении, из-за задержек с финансированием ежегодно в декабре возникает определенный долг в оплате детского питания из бюджета города. Однако в этом году он будет погашен в полном объеме, еще до 1 января. Урегулирование вопроса взял под личный контроль председатель КГГА А.ПОПОВ. По его словам, в настоящее время горадминистрация ведет соответствующие переговоры с Госказначейством. Для решения проблемы необходимо 7-8 млн. грн.

«Сегодня действительно существует определенный долг по поставкам продуктов питания и медикаментов для бюджетных учреждений, в частности, детсадов. И, к сожалению, такую ситуацию, когда продукция поставляется заранее и только в дальнейшем финансируется, мы наблюдаем в Киеве ежегодно. Но до 1 января все эти долги будут погашены. У нас есть полное понимание с Госказначейством, и никаких сбоев быть не может», – заявил А.ПОПОВ.

Стоимость питания детей раннего возраста в детсадах столицы в среднем составляет 12,50 грн., дошкольников – 18,59 грн. По закону половину этой суммы платят родители. Это 6,25 и 9,30 грн. соответственно. Вдвое меньше платят родители, воспитывающие трех и больше детей.

Воспитанники детсадов, которые имеют статус пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, питаются бесплатно, а это 2891 ребенок. Также за счет бюджета в детских садиках города бесплатно питаются: 114 детей из малообеспеченных семей; 7862 детей, которые нуждаются в коррекции физического и психического развития, длительном лечении и реабилитации; 103 ребенка с особыми потребностями и 123 ребенка-сироты.

Также в сообщении упоминается, что городские власти проверяет качество питания в детских садиках. В Главном управлении образования и науки уже два месяца работает комиссия, инспектирующая организацию питания детей в учебных заведениях столицы. В ее состав вошли специалисты профильного управления, районных управлений образования, Киевской городской санитарно-эпидемиологической станции и представители депутатского корпуса Киевсовета. Проверка будет продолжаться до марта 2012 года.

«Я намерен лично присоединиться к этой проверке. Сложно делать выводы о том, насколько качественно питаются наши дети, опираясь лишь на отчеты на бумаге. Более того, ко мне уже не раз обращались родители дошкольников с сетованиями на детские обеды», – сказал А.ПОПОВ.