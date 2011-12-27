Количество больных СПИДом в Ривном постоянно растет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании горисполкома начальник городского управления здравоохранения Михаил СТЫЧИШИН.

По словам должностного лица, если за 9 месяцев 2010 года в городе был зарегистрирован лишь один больной СПИДом, то в 2011 году количество больных возросло до 20 человек.

Кроме того, наблюдается несущественное увеличение количества ВИЧ-инфицированных: с 70 человек за 9 месяцев 2010 года до 72 - за аналогичный период 2011 г.

По словам М.СТЫЧИШИНА, за 9 месяцев 2011 года добровольные обследования на ВИЧ/СПИД по направлениям лечебно-профилактических заведений города прошли более 7,5 тысяч жителей города, большинство которых – 5459 - беременные женщины.