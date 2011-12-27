Мужчина рассылал наркотики почтой под видом корма для попугаев

В Донецкой области задержан мужчина, рассылавший наркотики почтой под видом корма для попугаев.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, ранее судимый 40-летний мужчина нашел в интернете сайт, на котором предлагались более 100 видов элитных сортов наркотиков. Мужчина сделал заявку, оплатил через банк заказ и через несколько дней в бумажном конверте получил семена. После этого он самостоятельно сделал парник, чтобы самому выращивать редкие сорта наркотиков. С целью распространения наркотиков злоумышленник в социальной сети создал группу якобы по продаже семян для попугаев. Он высылал семена конопли в Россию, при этом указывал ложные адреса отправителя. Однако администрация сети блокировала страницу, а сотрудники милиции задержали подозреваемого.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 309 ч.2 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка либо пересылка наркотических средств в крупных размерах). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Ведется следствие.