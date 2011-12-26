Контрабанда сигарет выросла в 3,5 раза

С начала 2011 года на участке Черновицкого пограничного отряда (украинско-румынская и украинско-молдавская граница) выявлено 125 случаев контрабандного перемещения сигарет, в результате чего изъято 1,3 млн. пачек сигарет, что в 3,5 раза больше по сравнению с аналогичным период прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на служебном совещании Черновицкого пограничного отряда с участием представителей местных органов исполнительной власти и правоохранительных структур области.

Кроме того, по данным пограничников, в нынешнем году на границе изъято 18 единиц оружия и 635 боеприпасов, выявлено и изъято почти 1,5 кг наркотических средств, что в 36 раз больше, чем в прошлом году.

Также в нынешнем году задержано товаров, скрытых от погранично-таможенного контроля, на общую сумму свыше 10,3 млн. грн., изъято 122 транспортных средства, выявлено одно похищенное транспортное средство и четыре транспортных средства с поддельными документами.

Кроме этого, на границе с Румынией и Молдовой в 2011 году выявлено 11 преступных групп, в отношении которых судами вынесено 24 приговора по статьям, которые связаны с контрабандой наркотиков, незаконной переправкой лиц через государственную границу, использованием поддельных документов, незаконным хранением оружия, незаконным сбытом подакцизных товаров и экономической контрабандой.