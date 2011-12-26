В милиции наркозависимых заставляли совершать преступления

В Житомирской области передали в суд уголовное дело по обвинению начальника отдела борьбы с незаконным обращением наркотиков УМВД Украины в Житомирской области и его бывших подчиненных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

По уголовному делу фигурируют 11 обвиняемых. В отношении четырех подследственных принята мера пресечения - содержание под стражей.

Следствие установило 12 фактов преступной деятельности группы должностных лиц. Установлено, что стражи порядка для искусственного наращивания показателей провоцировали наркозависимых к совершению преступлений в сфере незаконного обращения наркотических средств. После этого они требовали и получали деньги от лиц, над которыми осуществлялась провокация.

Обвиняемым инкриминируется ряд преступлений в сфере служебной деятельности, а также в сфере незаконного обращения наркотиков.

В данный момент дело с обвинительным заключением направлено в суд.