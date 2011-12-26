Для инвалидов-колясочников будет специальное такси

Такси для людей с ограниченными физическими возможностями, прикованных к инвалидной коляске, вскоре появится в Черкассах.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, для этого уже приобретен микроавтобус “Газель” за 160 тыс. грн. из городского бюджета. Чтобы оснастить авто спецподъемником для инвалидов-колясочников, нужно еще 30 тысяч гривен. О выполнении этих видов работ уже договорились со специализированным предприятием из Полтавы.

По словам директора Департамента здравоохранения Черкасского горисполкома Олега СТАДНИКА, такси для инвалидов – это социальный проект, который воплощается при содействии городского председателя. Это такси позволит людям с ограниченными возможностями лучше адаптироваться к современной жизни. До сих пор в Черкассах не было ничего подобного, отметил О.СТАДНИК, добавив, что для людей, прикованных к коляске, фактически не существовало возможности ездить транспортом, ведь ни один таксопарк в городе не имеет специально оборудованных машин.

Планируется, что такое такси будет обслуживать только инвалидов-колясочников, которые не имеют возможности пользоваться обычным транспортом. Кроме того, рассматривается возможность предусмотреть в городском бюджете на следующий год средства для того, чтобы услуги такси были бесплатными.

В Черкассах проживает около 21 тыс. инвалидов, из них почти шестьсот – инвалиды-колясочники.