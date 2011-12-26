Черкассы: на двух аукционах собрали более 57 тыс. грн

В Черкассах на двух благотворительных аукционах на лечение детей собрали более 57 тыс. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, в рамках благотворительного проекта «Вкусная новогодняя страна» на лечение онкобольных детей собрано более 12 тыс. грн.

Проект проводился в несколько этапов. С 1 декабря в школах города проходили тематические уроки, на которых школьников учили печь торты в виде сказочных героев, домиков, елок и т. п. Все изготовленные детьми 72 торта объединили в единую композицию на огромном подиуме. Торты распродали на двух благотворительных аукционах за 12,3 тыс. грн. Полученные деньги организаторы распределили между больными детьми, которые проходят лечение в областном онкодиспансере. Кроме того, дети получили сладкие подарки и игрушки.

На другом благотворительном аукционе, который организовал фонд Надднепрянщины, на реализацию социальных проектов удалось собрать более 45 тыс. грн..

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель фонда Надднепрянщины Анна ХАРЧЕНКО, собранные деньги передадут боксовому отделению Черкасской городской больницы, в котором лечатся малыши в возрасте до одного года, от большинства из которых отказались родители. По ее словам, для отделения нужно приобрести холодильник и кондиционер. Кроме того, есть потребность в различных расходных материалах – присыпках, памперсах и т. п. Часть собранных средств также передадут Сосновскому территориальному центру, в котором проживают инвалиды. Центру необходимо закупить мебель и оборудовать комнату для терапии.

На благотворительном аукционе фонда Надднепрянщины были представлены работы черкасских и киевских художников – фотографии, картины, карнавальные маски, сумки и т.п. Самой дорогой оказалась картина ученицы черкасской художественной школы имени Даниила Нарбута Полины БАРАБАШ. Картину, на которой изображен рыжий кот с огромными зелеными глазами, купили за 5 тыс. грн.

Фонд Надднепрянщины организует и проводит благотворительные аукционы с 2008 года. На полученные деньги в 2008 году был приобретен бронхоскоп для отделения детской хирургии областной больницы, в 2009 году реализовано 6 проектов местных общественных организаций, а в 2010 году на собранные средства провели занятия по развития для детей с особыми потребностями.