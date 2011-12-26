На Волыни годовалый ребенок получил ожоги в результате пожара, который устроил его семилетний брат.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Управления МЧС Украины в Волынской области, пожар произошел накануне в деревянном жилом доме в поселке Карпиловка Киверцевского района.

На момент прибытия пожарных огонь уже успели потушить хозяева дома и соседи.

В результате пожара ожоги получил ребенок, 2010 года рождения. Девочка госпитализирована в ожоговое отделение областной больницы. Ее состояние медики оценивают как тяжелое.

Как выяснилось, вероятной причиной пожара стало баловство с огнем 7-летнего внука хозяйки дома, который на момент возникновения пожара находился в комнате с сестренкой и игрался с зажигалкой. На момент возникновения пожара в другой комнате дома находилась бабушка, родителей дома не было.